Kurz nach 3.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine brennende Mülltonne. Vor Ort war eine Mülltonne komplett abgebrannt. Eine weitere Mülltonne daneben war durch die entstandes Hitze teilweise geschmolzen. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde ein über der Tonne befindliches Fenster beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Fast zur selben Zeit brannte eine Papiermülltonne an der Haverlandhöhe in Dülmen vollständig ab. Offensichtlich hat ein Unbekannter die Tonnen in Brand besetzt, wie es in den vergangenen Monatenb immer wieder am Wochenende nachts geschieht.

Wer etwas beobachtet hat wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 02594/7930