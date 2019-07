Gut 120 Gäste, die städtischen Honoratioren, das VHS-Team, viele Dozenten und auch Kursteilnehmerwaren gekommen. „Wir feiern den 41-ten Geburtstag, da sich im letzten Jahr nicht die richtige Gelegenheit bot“, rief VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen den Gästen zu.

Der eigentliche Festakt fand im Gartenzelt statt. Nach der Eröffnungsrede durch die Leiterin hatten Halterns Bürgermeister Bodo Klimpel sowie die die stellvertretende Bürgermeisterin Dülmens Annette Holtrup und der Bürgermeister von Havixbeck Klaus Gromöller das Wort. Sie bedankten sich bei der VHS für ihre ausgezeichnete Arbeit bezüglich der Integration von Menschen aller gesellschaftlicher Gruppen.

Beim Spontantheater Pipelies&LaMinga“ wurde der Rahmen einer Szene von den Akteuren festgesetzt. Zusätzliche Impulse kamen durch Stichworte aus dem Publikum. Da ging es zum Beispiel um die Eichenprozessspinner, bei der die Schauspielerinnen spontan in Fantasiesprachen wechselten, den nachgespielten Computerkurs, vorgetragen in verschiedenen musikalischen Genres - oder den Tanzkurs für Pudel. Skurrile Situationen, die die Akteurinnen in einem Fluss genialer Blitzideen mitreißend präsentierten.

Nach einem leckeren türkischen Buffett, gezaubert von den Damen der VHS-Kochrunde, sorgte die Band „Juan Carlos Sabater & Band“ für ausgelassene Stimmung im Festzelt.

Und schon am Sonntag wurde wieder Geburtstag im Schloss gefeiert. Zum zehnjährigen Jubiläum der Musikschule Dülmen/Haltern kamen Hunderte Besucher und genossen einen musikalischen Festsonntag.