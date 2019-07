Das sollten Sie wissen:

25 Jahre Heimatverein in Rorup - das wurde am Sonntag mit einem großen Festakt gefeiert. In Sachen Heimat macht den Rorupern so schnell keiner etwas vor.

Mit dem 364. Schuss erlegte Dominik Hanning den Welter Schützenvogel. Den vorletzten Schuss hatte sein Vater Michael abgegeben, der im Jahr 2017 selbst die Krone trug. Königin von Welte ist Vanessa Egmann.

Die VHS ist 100 Jahre alt, der Dülmener Ableger aber erst 41. Zehn Jahre lang gibt es die Musikschule Dülmen/Haltern am See. Beide Geburtstage feierten die Städte jetzt mit viel Musik und Kulturprogramm im Schloss Sythen.

Auch Petrus hatte Gefallen an dem großen Wiedersehen der ehemaligen TSG-Fußballer im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten. Es blieb bis zum Ende trocken. Dass die Ahlefelder-Elf das Spiel mit 6:2 gewann, war am Ende nebensächlich.

Wetter:

Zunächst noch Wolken und gelegentlich Regen. Ab dem Nachmittag setzt sich die Sonne durch. Höchstwerte um 17 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Verkehr:

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.