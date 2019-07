Ein abikalyptischer Aufbruch

Doch sowohl Schulleiterin Maike Verwey als auch die Jahrgangsleitung in Person von Dr. Christina Leisering und Johannes Wermeling rügten eine leichte Bildungslücke beim Abi-Motto. Der Weltuntergang sei keinesfalls die korrekte Deutung der Apokalypse. „Positiv bedeutet Apokalypse das Ende einer alten und den Übergang in eine neue, bessere Welt“, beglückwünschte Verwey die Abiturientia zu dem - wenn auch eher zufällig - perfekt gewählten Motto.

Mut für die Zukunft

Die stellvertretende Bürgermeisterin, Annette Holtrup, rief den Abiturienten zu, dass sie den Mut haben mögen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. „Auch, wenn persönliches Engagement das Risiko des Misserfolges in sich trägt: Am Ende werden Sie davon profitieren!“ Drei Wünsche gab Holtrup den scheidenden Pennälern mit auf den Weg. Den Mut zur Veränderung, die Begeisterungsfähigkeit für eigene Projekte und die Farbigkeit, mit der sie zu ihren eigenen Auffassungen auch gegen Widerstände stehen mögen.

Mehr als Fachwissen

Schulleiterin Verwey verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass ihre Schützlinge am CBG nicht nur Fachwissen, sondern auch Respekt, Solidarität und Hilfsbereitschaft gelernt haben. „Bildung ist mehr als der Schlüssel zu Karriere und Wohlstand. Bildung bedeutet auch und vor allen Dingen, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln.“

Allerlei Schabernack

Mut, den hatten die Gymnasiasten auf dem Clemens-Brentano in ihrer Schullaufbahn ganz offensichtlich verschiedentlich unter Beweis gestellt. So etwa in der Disziplin, aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss auszusteigen, bei Wasser- und Schneeballschlachten oder auch, wenn es darum ging, die Tafel von der Wand zu nehmen, das Smartboard zu manipulieren, oder einen Papierflieger an die Tür des stellvertretenden Schulleiters zu navigieren. An vielerlei Schabernack ihrer Mitschüler erinnerten die Stufensprecher Sandra Hopf und Fabian Bomm. Natürlich, ohne einen Namen zu nennen.

Begleitet vom Projekt-Orchester stand am Ende dann doch mehr Aufbruch als Endzeit. Ganz so, wie zuvor auch im ökumenischen Gottesdienst thematisiert.