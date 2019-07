Bernd Homann hat Scooter und Roller im Verkauf. Er ist überzeugt davon, dass diesen die Zukunft gehört. Scooter mit mehreren Rädern kann man bei Homann in der Borkener Straße 10 bereits für 15 Euro am Tag ausleihen, nach den Sommerferien kommen die elektrischen Roller in den Verleih.

Der Selbstversuch zeigt: Der E-Roller erreicht sehr schnell die maximal erlaubten 20 Stundenkilometer. Mit den kleinen Rädern braucht es aber eine Weile, bis der Roller sicher beherrscht wird. Besonders, wenn plötzlich ein anderer Verkehrsteilnehmer in die Quere kommt, wird es knifflig.

Linksabbiegen ist schwierig

Und eines ist ganz schwierig: „Linksabbiegen ist praktisch im fließenden Verkehr unmöglich“, räumt Homann ein. Denn die Hand nimmt man ungern vom Lenker - und ein Blinker ist nicht vorgesehen. „Also bleibt nur absteigen und schieben“, meint Homann.

Sorgen bereiten der Polizei die zunehmenden Probleme mit Pedelecs. In diesem Jahr gab es bereits mehrere tödliche Unfälle im Kreisgebiet. Um die Fahrer besser an die elektrische Motorunterstützung zu gewöhnen, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Einführungskurse an - häufig auch in Absprache mit Seniorenvereinen.

Stadt wartet Entwicklung ab

Die Stadt Dülmen wartet die Entwicklung zunächst noch ab. „Es gibt derzeit noch keine Erfahrungswerte oder Anfragen bezüglich der Nutzung von E-Rollern im Stadtgebiet“, erklärt André Siemes von der städtischen Pressestelle.