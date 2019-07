Das Festival hat in diesem Jahr elf Bands zu bieten, die auf zwei Bühnen für Festival-Stimmung sorgen. Bands aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen sind vertreten.

Live Musik

Neben bekannten, etablierten Gruppen werden auch aufstrebende Bands, beispielsweise aus Dülmen und Haltern, die Chance bekommen, zu spielen und auf sich aufmerksam zu machen. Als Mainacts sind zum Beispiel Mad Sin, Dr. Ring Ding oder die Pipes&Pins unter Vertrag.

Gute Unterhaltung

Wer sich während des Festivals abkühlen möchte, kann sich Cocktails ohne Alkohol von der Awo einflößen, oder einfach ins Wasser springen. Das Freibad ist für alle Gäste geöffnet. Neben Livemusik und der letzten Chance zu tanzen, haben die Veranstalter sich weitere Angebote überlegt, um ihr Publikum bei Laune zu halten. So können sich die Kleinen zum Beispiel auf einer Hüpfburg austoben, die Größeren können ausprobieren, wie lange sie sich beim Bullenreiten im Sattel halten können, und in einer Photobox können Schnappschüsse gemacht werden, die den Besuchern am Morgen nach der Party zeigen, wie gut sie auf der Festival-Wiese ausgesehen haben.

Festival-Bier

Auch in diesem Jahr wird wieder ein eigens für das Festival abgefülltes Bier im Angebot sein.

Ab 16 Jahren kommen Festival-Besucher problemlos ins düb, jüngere brauchen den Muttizettel. Kurzentschlossene bekommen für 15 Euro ein T-Shirt zum Ticket. An der Abendkasse werden 20 Euro fällig.