Der im Bau befindliche erste Abschnitt erstreckt sich von der Lüdinghauser Straße bis kurz hinter den Mühlenweg. Die Kreuzung mit dem Mühlenweg wird im Zuge dieser Arbeiten ebenfalls hergestellt werden.

Erster Teil vom ersten Bauabschnitt

Der jetzt asphaltierte Bereich ist aber nur der erste Teil des ersten Bauabschnitts und umfasst, aus Richtung Lüdinghauser Straße kommend, die Strecke hinter dem Parkplatz am Friedhofshaupteingang bis zum Dernekämper Höhenweg in der Verlängerung der Straße Am Bache. Als zweiter Bauabschnitt soll die Hülstener Straße angebunden werden.

Sperrung bleibt

Wer gehofft hatte, mit Auto oder Fahrrad über die Bischof-Kaiser-Straße bald wieder Richtung Hausdülmen fahren zu können, wird enttäuscht: „Entlang dieser Strecke müssen nach der Asphaltierung noch die Nebenanlagen (Entwässerung, Erdbau etc.) hergestellt werden“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wischeloh. Der Bereich bleibe für rund vier Monate weiter gesperrt. Das Café, das Blumen- und das Grabsteingeschäft bleiben über eine Baustraße erreichbar.

Provisorische Straße zum Friedhof

Richtung Mühlenweg wird die Straße fortgeführt, einschließlich der Herstellung einer Lärmschutzwand. „Hier wird in etwa sechs bis acht Wochen ein provisorischer Anschluss vom Dernekämper Höhenweg auf die neue Südumgehung hergestellt, um aus Richtung Mühlenweg auf den neuen Parkplatz am Friedhof zu gelangen“, kündigt die Stadt an.