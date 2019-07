Der Sommerferienkalender ist da

Los geht es mit der Kids-Party am Abend des letzten Schultages, am 14. Juli, in der Neuen Spinnerei. Ein Höhepunkt ist ohne Zweifel der große Kinderflohmarkt am 21. August in der Dülmener Innenstadt. Und den Abschluss bildet schließlich am 27. August, am Tag vor dem Schulstart, ein Trommelworkshop.

Keine Frage: Der Sommerferienkalender bietet auch in diesem Jahr erneut viele Tipps, wie die anstehenden Ferien garantiert nicht langweilig werden.

Kalender wird an allen Schulen verteilt

Ab sofort ist die neuste Ausgabe erhältlich. Der Sommerferienkalender wird dabei in den Dülmener Schulen an alle Sechs- bis Zwölfjährigen verteilt. Auch im Rathaus, bei Dülmen Marketing, in der Stadtbücherei, in der VHS und in der Neuen Spinnerei liegt er aus.

Angebote für Sport- und Bastelfans

Für Sportfans gibt es eine breite Auswahl an Angeboten: von einem Reitkurs, über ein Judoschnuppertraining bis hin zu Ferien-Hip-Hop. Auch nicht so bekannte Sportarten wie Stand-up-Paddeling, Jiu Jitsu oder Bogenschießen können ausprobiert werden.

Daneben laden zahlreiche Kreativangebote ein zum gemeinsamen Basteln oder Kochen. Kinder ab sieben Jahren können außerdem ein Taschenmesserdiplom erhalten. Aber auch Instrumente wie Blockflöte oder Schlagzeug kommen nicht zu kurz.

Projektwoche und Spielplatzaktion

Bei der Kulturpädagogischen Projektwoche wird in diesem Jahr wieder gebaut: Unter dem Motto „Holzhütten/Abenteuerspielplatz“ findet das Angebot auf dem Bolzplatz An der Wette statt.

Ein Ausflug zum Kettler Hof und natürlich die Spielplatzaktion (diesmal auf neun Spielplätzen in Dülmen und den Ortsteilen) runden das Sommerferienprogramm ab.

Und so läuft die Anmeldung

Anmeldungen zu Angeboten des Sommerferienkalenders werden unter Tel. 0172/9778158 entgegengenommen. Anmeldungen per E-Mail, SMS, Voicemail oder Whatsapp sind dabei nicht möglich, betont die Stadtverwaltung. Zusätzlich ist eine persönliche Anmeldung in der neuen Spinnerei zu den Öffnungszeiten möglich.

Für Fahrten und Ausflüge der Neuen Spinnerei gilt dabei: Die Anmeldung ist erst bei vollständiger Bezahlung und ausgefüllter Einverständniserklärung verbindlich. Die Gutscheine der Familienkarte können ebenfalls für die Bezahlung der Angebote und Fahrten genutzt werden.

Förderung und Familienkarte

Bei Fragen zu Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket steht Carina Reddemann, Tel. 02594/12587 zur Verfügung; mit der Dülmener Familienkarte hilft Marina Schlentzek, Tel. 02594/12537.