Während in einigen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg die Besitzer von Eigenheimen nicht zur Kasse gebeten werden, werden die Anlieger in Nordrhein-Westfalen bisher noch mit Straßenbaubeiträgen belastet. Nach massiven Bürgerprotesten will die Landesregierung jetzt aber nachbessern.

Danach ist eine Halbierung der bisherigen Höchstsätze geplant, zudem soll es einen Anspruch auf Ratenzahlung geben. Die Kommunen sollen nach diesen Plänen mit 65 Millionen Euro pro Jahr unterstützt werden.

Stadt prüft Änderungen

Die Stadt Dülmen prüft derzeit, welche Änderungen sich ergeben und wartet auf konkrete weitere Informationen. „Die Verwaltung hat die Presseinformationen hinsichtlich der Modifizierung der Erhebung von Straßenbeiträgen mit Interesse aufgenommen. Die derzeit vorliegenden Informationen lassen eine konkrete Bewertung der Auswirkungen jedoch nicht zu“, so Pressesprecherin Nina Wischeloh.

Entlastung der Beitragszahler

„Es wird begrüßt, dass das Land NRW Fördergelder für Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung stellen möchte und damit die Beitragszahler vor Ort entlasten würde. Hinsichtlich der Gewährung von Ratenzahlungen weist die Verwaltung darauf hin, dass diese auch schon heute den Bürgern bei einem geringen Einkommen gewährt wird.“

Problematisch sei jedoch, dass die Stadt nach den Bestimmungen der Abgabenordnung eine Verzinsung der Beitragsforderung in Höhe von sechs Prozent pro Jahr vornehmen muss. „Eine Reduzierung der Verzinsung wird hier ausdrücklich begrüßt“, so Wischeloh.

Bürgerversammlung

In der letzten Rastsitzung hatte Andreas Bier für die SPD-Fraktion noch die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge gefordert, 50 Städte und Gemeinden im Land hatten sich in Resolutionen für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge eingesetzt.

Zwar sollen die geplanten Änderungen rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten, davon nicht betroffen sind die Preissteigerungen beim Ausbau am Hasselweg und der Eichendorffstraße. Hierzu soll in Kürze eine Bürgerversammlung stattfinden.