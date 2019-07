Zu einem Einsatz am Raiffeisenring in Buldern rückte am Dienstagabend die Feuerwehr aus. Hier hatten gegen 19.25 Uhr in einem Garten ein Eibenbaum und eine Hütte Feuer gefangen.

Anwohner sahen die brennende Eibe, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen mit Löscharbeiten. Der Löschzug Buldern erledigte dann den Rest.

Flammen greifen auf Gartenhütte über

Die Flammen griffen allerdings zuvor auf eine Gartenhütte über. Gartenmöbel und ein Zaun wurden dabei beschädigt. An den angrenzenden Wohnhäusern entstand jedoch kein Schaden, berichtet die Polizei.

Frau verbrennt sich an heißem Gartentor

Eine Anwohnerin (69) verletzte sich zudem leicht am Arm. Sie hatte sich an einem Gartentor verbrannt, das durch die Hitzeentwicklung sehr heiß geworden war. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Anzeichen für ein Fremdverschulden wurden nicht festgestellt, sodass die Polizei zunächst von einer Selbstentzündung als Brandursache ausgeht.