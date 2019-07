Am frühen Montagmorgen standen in der Lüdinghauser Bauerschaft Ermen rund 400 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Auch in der Hohen Mark und in der Haard hat es bereits erste Brände gegeben. Und in Mecklenburg-Vorpommern kämpfen derzeit rund 2000 Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Noch keine Einsätze für Dülmener Wehr

Zwar musste die Dülmener Feuerwehr in diesem Sommer bisher nicht zu Wald- oder Flächenbränden ausrücken, das Risiko eines Waldbrandes bleibt durch warme Temperaturen und Trockenheit weiter hoch.

Auch im vergangenen Hitze-Sommer hatte die Dülmener Feuerwehr einiges zu tun. „Da sind wir regelmäßig zu Flächenbränden auf Feldern ausgerückt. In diesem Jahr bisher noch nicht“, berichtet Feuerwehrsprecher Daniel Niehues.

Warnstufe wird täglich aktualisiert

Am Dienstagnachmittag stand in Nordrhein Westfalen die Waldbrandgefahr auf Stufe drei (mittlere Gefahr) von fünf. Die Warnstufe wird jeden Morgen um 7 Uhr aktualisiert. „Aber auch bei der geringsten Stufe sollte man achtsam sein“, sagt Bezirksbrandmeister Donald Niehues.

Nicht nur eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kann einen Brand auslösen. Es reicht schon eine Glasscherbe, und das trockene Gras entzündet sich. Vorsicht heißt es aber auch beim Parken auf begrünten Randstreifen. Der warme Katalysator reicht manchmal ebenfalls schon aus, um einen Brand zu entfachen.

Auch sollte man auf das Grillen im Wald oder auf dem Feld verzichten. Wer ein Feuer oder Rauch entdeckt, der sollte die Feuerwehr rufen.

Wind facht das Feuer richtig an

Denn gerade wenn der Wind weht, kann sich ein Flächenbrand in sekundenschnelle ausbreiten. „Wenn der Wind mit 40 Stundenkilometern weht, läuft das Feuer so durch ein Feld“, erklärt Donald Niehues. So wie im vergangenen Jahr, als ein defekter Traktor einen Flächenbrand auslöste. Infos über den Stand der Waldbrandgefahr gibt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes.