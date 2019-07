Wenn sie auf diese lange Zeit in Heilig Kreuz zurückblickt, wird klar: Der Außenbereich, der lag ihr schon immer besonders am Herzen. Hügelanlage, Schaukelgärten, Ruhezone. Das gibt es nicht erst seit gestern. „Mir war immer wichtig, dass die Kinder draußen spielen können. Und bei uns gibt es kein Plastikspielgerät“, betont Medding.

Dafür Holz, Stein, Sand und Stahl. 1988 wurde der Außenbereich neu gestaltet, drei Jahre, nachdem Medding in Heilig Kreuz die Leitung übernommen hatte. Aber auch bei der Sanierung und Erwaiterung des Kindergartens war sie immer mit am Ball. "Ich kenne hier jede Steckdose und jeden Türrahmen".

Ein tolles Team

„Das alles schafft man natürlich nur mit einem tollen Team, auf das man sich immer hundertprozentig verlassen kann“, versichert Medding. Sowohl ihre Mitarbeiterinnen als auch der Träger haben immer zu ihr gestanden. "Aber auch die Eltern waren da, wenn wir sie brauchten."

Abschied vom Berufsleben

Am Dienstag nahm sie Abschied von den Kindergartenkindern. Mit Hillepuppille und mit einem leckeren Eis. Am Sonntag, um 11 Uhr, wird sie ganz offiziell im Familiengottesdienst in Heilig Kreuz verabschiedet. Am Mittwoch drauf hat sie dann ihren letzten Arbeitstag.

„Dann werde ich erst einmal gar nichts machen“, versichert Medding. Keine Uhr, die den Tagesablauf bestimmt, kein Wecker, der zum Aufstehen mahnt, ein Bummel auf dem Wochenmarkt. Herrlich! Rom und Juist sind schon gebucht. Und das Hobby Fotografie pflegen. Echt jetzt?

Da kommt noch was

Naja, natürlich, es gibt schon einige Angebote, wie sie sich ehrenamtlich engagieren könnte. „Aber da denke ich in aller Ruhe drüber nach.“ Zeit dafür hat Medding ja bald etwas mehr.