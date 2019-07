Neben den Marktständen stehen an diesem Samstag rund 15 Autos der britischen Automanufaktur Morgan zur Besichtigung in der Stadt. Gregor Dresemann und einige weitere Mitglieder des Morgan-Clubs Deutschlands werden am Samstag zu 10 Uhr im Konvoi auf den Marktplatz fahren und ihre Wagen dort präsentieren, bevor sie dann zur Ausfahrt in Richtung Hof van Beek starten. Ab 13.30 Uhr werden die Morgans dann noch einmal zurück auf den Marktplatz kommen und für die Besucher zur Schau gestellt.

Opernsänger tritt auf

Als weiteres Highlight wird die Opernsängerin und Leiterin der Musikschule Die Tonart, Makiko Tanaka, mit ihren Schülern auftreten und für musikalische Unterhaltung sorgen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann, dem bekannten Opernsänger Sebastiano Lo Medico. Dieser Auftritt dient als Nachholtermin für den Spezialitätenmarkt vom 08. Juni, der aufgrund der schlechten Witterung abgesagt wurde.

Feine Spezialitäten

Als Spezialitätenmarkthändler werden bekannte Gesichter wie Gralke Events mit heißem Schafskäse, Andreas Hebestreit mit Flammkuchen und die Brotbäckerin mit außergewöhnlichen Broten vor Ort sein.

Kurzfristige Händler-Anmeldungen für den Spezialitätenmarkt sind noch bis Donnerstag, 4. Juli unter Tel. 02594/12345.