Irgendwie war es für die Feuerwehr genauso wie schon so häufig: Irgendwer hatte mitten in der Nacht zu Sonntag im Haverland-Gebiet mal wieder gezündelt.

Am Leuster Weg standen drei Mülltonnen in Flammen - direkt neben der Fassade eines Wohnhauses. In der Josef-Heiming-Straße war ein Pkw-Anhänger angesteckt worden, und im Butterkamp brannte ein Altkleider-Container aus.

„Das geht seit etlichen Jahren so“

„Das geht jetzt schon seit etlichen Jahren so. Immer nach demselben Muster“, erklärt Feuerwehrsprecher Daniel Niehues. Immer am Wochenende oder in den Ferien, immer nachts, wohl auch immer dieselben Täter.

Die Polizei tappt noch im Dunkeln, Hinweise auf die Feuerteufel seien bislang leider nicht eingegangen, meldet Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding.

„Frage der Zeit, bis Schlimmes passiert“

Wie brandgefährlich das Legen von Feuer ist, verdeutlicht Niehues: „Wir haben es ja gerade erst in Merfeld gesehen, wo ein kompletter Pferdestall und ein Wohnhaus niedergebrannt sind.“ Eine winzige Unachtsamkeit genügte, damit der Funke dort vom Gasbrenner auf den Stall überspringen konnte.

„Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmes passiert. Und dann werden die Täter ihr ganzes Leben damit klarkommen müssen“, betont der Sprecher.

Zeugen dringend gesucht

Insbesondere die Flammen der Mülltonne hätten rasch auf das Wohnhaus übergreifen können, wäre die Feuerwehr nicht so schnell nach einem Einsatz in Buldern vor Ort gewesen. Dort hatte ein Motorrad in einer Garage gebrannt - hier vermutlich aufgrund eines technischen Defekts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.