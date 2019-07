Die Evangelischen Kirchengemeinden in Dülmen und in Coesfeld gehen neue Wege. Ab 1. September arbeiten Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann (eine Pfarrstelle) aus Coesfeld sowie Susanne Falcke, Gerd Oevermann und Peter Zarmann (zweieinhalb Pfarrstellen) aus Dülmen über die Gemeinde- und Stadtgrenzen hinweg zusammen. Und übernehmen gemeinsam die Aufgaben, für die in Dülmen zweieinhalb Pfarrstellen vorgesehen (und besetzt) sind, in Coesfeld eineinhalb Pfarrstellen.

Das ist ein innovatives Konzept, mit dem die Evangelische Kirche dem gesellschaftlichen Wandel begegnen will: Die Gemeinden schrumpfen und damit die Anzahl der benötigten Pfarrstellen. Gleichzeitig können Pfarrstellen nicht besetzt werden.

„Nichts von oben verordnet“

So kann die neue pfarramtliche Kooperation zwischen Dülmen und Coesfeld als Flucht nach vorn gesehen werden. Wenngleich die Situation in Dülmen noch nicht so schwierig ist, wie Pfarrer Peter Zarmann einräumte.

Drei oder vier Jahre hätte in der Dülmener Gemeinde noch alles mit zweieinhalb Pfarrstellen in den gewohnten Bahnen laufen können. Indem man jetzt die Initiative ergreife, habe man Gestaltungsspielräume, betonte er. Es werde nichts von oben verordnet.

Was das für Dülmen bedeutet

Die neue Aufgabe kann nur im Team gemeistert werden und indem Aufgaben neu verteilt, Synergien ausgenutzt und einzelne Aufgaben auf Laienprediger, Gemeindeschwester und Verwaltungsassistentin übertragen werden.

Dennoch bedeutet es für die Dülmener Gemeinde, dass nicht mehr alles so bleiben wird wie bisher, sagen die Dülmener Geistlichen.

Die Gemeinden sind am Wochenende informiert worden. Im März werde man eine Zwischenbilanz ziehen, nach zwei Jahren gibt es eine endgültige Entscheidung.