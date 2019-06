„Eigentlich wollte ich mich einfach verdrücken.“ Ganz ohne großen Festakt, ohne viele Worte Abschied nehmen. „Aber jetzt bin ich froh, dass ich es nicht getan habe“, verriet Dr. Irmgard Greving.

Denn was hätte die scheidende Chefärztin sonst alles verpasst: viele Worte des Lobes und Dankes, eine Würdigung ihres Wirkens, ein spontanes Ständchen und nicht zuletzt den „Bunten Verdienstorden der Christophorus-Kliniken“, den ihr Klaus Pfitzenreuter verlieh. Weil er den schon kein Bundesverdienstkreuz an Greving überreichen durfte, wie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende verriet.

Festakt im Wiesmann-Gecko

Pfitzenreuter war es auch, der die rund 100 Gäste bei der offiziellen Verabschiedung von Greving im Wiesmann-Gecko begrüßte. Den ungewöhnlichen Ort hatte sich die langjährige Chefärztin der Medizinischen Klinik 1 am Dülmener Standort der Christophorus-Kliniken selbst ausgesucht.

Sie war Dülmens erste Chefärztin

An den beruflichen Werdegang Grevings, die zuerst eine Ausbildung zur Krankenschwester machte, später Medizin studierte und 2005 erste Chefärztin im damaligen Franz-Hospital wurde, erinnerte Dr. Mark Lönnies. Ihr Umgang mit Patienten, mit Angehörigen und Mitarbeitern sei es gewesen, der sie so besonders gemacht habe, betonte der Geschäftsführer der Christophorus-Trägergesellschaft.

Die so Gewürdigte selbst nutzte die Gelegenheit, um ihren Kollegen und langjährigen Mitstreitern, sei es im Labor, der Technik oder in der Pflege, zu danken. „Mir ist jede Abteilung ans Herz gewachsen.“

Künftig ein Chefarzt für zwei Standorte

Greving wird vermutlich zum 1. August in den Ruhestand gehen. Künftig wird dann Dr. Ralf-Ulrich Steimann, bisher Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 in Coesfeld, diesen Posten an beiden Standorten übernehmen.