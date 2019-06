Wenn die Stars das Schloss verlassen

„Stars gehen - Fans bleiben“: Dieses Motto hat sich die Abiturientia der Privaten Gymnasien Schloss Buldern ausgesucht. Bevor sie - die Stars - jedoch mit ihren Zeugnissen aus der Hitze der Aula gehen konnten, stand dort zunächst eine Feierstunde an.

Diese wurde von der Schulband unter der Leitung von Julia Stakenkötter eröffnet, und zwar mit dem Pink-Song „A million dreams“. Der stellvertretende Bürgermeister Hugo Ruthmann, der Glückwünsche der Stadt überbrachte, forderte die Schüler im Anschluss auf, weiter zu träumen.

„Neuer Lebensabschnitt beginnt“

„Es beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für Euch“, wandte sich Schulleiter Wolfgang Keßler an die Schüler. „Ob dieser Weg auch Starcharakter haben wird, wird sich zeigen.“

Alphabetisch wurden dann bis auf einige Ausnahmen die Zeugnisse verteilt. „Natürlich haben wir mit Absicht einige für den Schluss verwahrt“, sagte der Schulleiter lachend.

Besondere Auszeichnungen für einige Schüler

Pascal Kristen und Linus Scholz haben nämlich nicht nur das Abitur, sondern auch das Graecum abgelegt. Johannes Heß und Miguel Geuß erhielten als Jahrgangsbeste zusätzlich eine Auszeichnung von der Gesellschaft der Philosophie.

Und Maximilian Wagemann bekam ein kleines Dankeschön von der Schule für seinen unermüdlichen Einsatz im Technikteam. Zudem erhielt er eine Auszeichnung in Form einer Mitgliedschaft von der Gesellschaft für Physik.

Beste Note: 1,2

Die Schüler mit den besten Abiturdurchschnitten kamen am Ende auf die Bühne. Namentlich waren dies Lisa Marie Seifert, Sina Wieschhörster sowie Alvaro-Nahuel Hüsener und Malik Brinkmann. Letzterer mit der besten Durschnittsnote von 1,2.

Stolz berichtete Wolfgang Keßler auch, dass die Schule immer internationaler werde. So habe in diesem Jahr erstmals ein Schüler aus Ägypten das Abitur in Buldern gemacht.