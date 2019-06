Zuletzt hatten die stark gestiegenen Kosten bei den Anwohnern große Irritationen ausgelöst (DZ berichtete), jetzt beginnt das Abwasserwerk mit den Kanalarbeiten am Hasselweg und in der Eichendorffstraße. Am Montag, 1. Juli, ist Startschuss für die Maßnahme, die voraussichtlich bis Frühjahr 2020 dauern wird.

Dabei verlegt das Abwasserwerk eine neue Mischwasserkanalisation. Begonnen wird damit im Kreuzungsbereich von Hasselweg und Overbergstraße. Die Baustelle wandert dann im Hasselweg in nördlicher Richtung bis in die Merfelder Straße. Erst danach wird die Kanalisation in der Eichendorffstraße erneuert.

Zwei Straßen komplett gesperrt

In diesem Zusammenhang werden auch die Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Bereich (das sind die Leitungen zwischen dem Kanal und der Grundstücksgrenze) erneuert.

Um die Maßnahme ausführen zu können, sind der Hasselweg und die Eichendorffstraße komplett gesperrt und nur für die Anlieger nutzbar. Der Kreuzungsbereich Hasselweg/ Overbergstraße wird von Montag an für voraussichtlich sechs Wochen ebenfalls voll gesperrt.

Das müssen die Anwohner jetzt wissen

Wegen der Sperrung bittet die Stadt die Hasselweg-Anwohner darum, ihre Mülltonnen rechtsseitig ausgehend von der Borkener Straße aufzustellen.

Die Anwohner der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Hasselweg werden zudem gebeten, ihre Mülltonnen an der Stolbergstraße bereitzustellen. Während der Arbeiten im Hasselweg selbst sollten die Anlieger dort hier ihre Mülltonnen entweder an der Overbergstraße, an der Merfelder Straße oder im Bereich der Einmündung zur Overbergstraße aufstellen.

Ansprechpartner bei Fragen

Für Rückfragen steht beim Abwasserwerk der Stadt Frank Wackernagel, Tel. 02594/12760, für den Straßenbau Klemens Hetrodt, Tel. 02594/12752 und für die Abfallentsorgung Theresa Kemmann, Tel. 02594/12782, zur Verfügung.