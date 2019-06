Überall waren sie am Freitag in Dülmen zu sehen: Festlich gekleidete junge Leute, meist mit nicht minder schicker Begleitung. Denn aktuell finden an sämtlichen weiterführenden Schulen die Entlassfeiern statt, werden die Abschlusszeugnisse verteilt. Allein sechs Feiern gab es in der vergangenen Woche.

Das aktuelle Foto der Woche zeigt eine Szene von der Entlassfeier der Hermann-Leeser-Realschule. Dort waren etliche Schülerinnen in langen Abendkleidern gekommen. Die Röcke in verschiedenen Farben, in den Händen das Abschlusszeugnis - fertig war das Motiv für das Foto der Woche.