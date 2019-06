AvD-Gymnasium verabschiedet die Abiturientia

Es muss in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Jahrgang gewesen sein, der 2011 am AvD-Gymnasium eingeschult und am Freitag mitsamt Abiturzeugnissen in die Freiheit entlassen wurde.

Schüler setzen Maßstäbe

Schulleiterin Ursula Ellenbracht erinnerte daran, dass damals nur dank einer Sondergenehmigung vier fünfte Klassen gebildet werden durften. Aber auch in sozialer, kreativer und naturwissenschaftlicher Hinsicht müssen die 99 Absolventen Maßstäbe gesetzt haben. Musical-Aufführungen, Kunstausstellungen, wissenschaftlicher Forscherdrang: „Ihr habt auch ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir eine MINT-Exzellenz-Schule geworden sind“, rief Ellenbracht ihren Schützlingen zu.

Verabschiedung der Abiturienten am Annette-Gymnasium Dülmen 2019 1/38 Foto: Markus Michalak

Und so gab es auch erstmals MINT-Exzellenz-Zertifikate für vier Schüler, „die euch viele Türen auf eurem weiteren Berufsweg öffnen werden“, versicherte Ellenbracht. Lea Tirian, Sebastian Hauke, Katharina Drees und Julia Terlau können neben dem Abschlusszeugnis ein solches Zertifikat vorlegen.

Gratulationen an die Abiturientia

Bürgermeisterin Lisa Stremlau kündigte an, die beiden Dinge zu tun, welche junge Menschen am wenigsten hören wollen: Sie werde von der Vergangenheit sprechen und Ratschläge erteilen.

Tatsächlich sprach sie von ihrem eigenen Abitur, das sie als Mädchen, dazu aus einfachen Verhältnissen nur dank der Unterstützung ihrer Lehrer und des Vertrauens ihrer Eltern absolvieren konnte. „Und deshalb dürft ihr auch auf eure tollen Lehrer und eure Eltern ein wenig stolz sein, die euch bis hierher begleitet und unterstützt haben.“

Die Fridays for Future seien ein ermutigendes Zeichen, dass die Jugend sich auch politisch einmische „und es ist völlig richtig, dass ihr uns beim Klima auffordert, endlich mehr zu tun!“ Der Rat der Bürgermeisterin fiel dann doch eher zurückhaltend aus: „Halten Sie auf Ihrem Weg auch einmal inne, und überlegen Sie sich, ob alles gut ist und so weiter gehen kann.“

Ein Blick auf die Leistungen

Das Jahrgansstufenteam Barbara Hinz und Ruth Spiekermann zählte auf, was jeder Abiturient bis zur Ziellinie geleistet haben musste: 50 Klausuren geschrieben, 36 Kilo Papier verbraucht, 30 Mal während des Unterrichts zur Toilette gegangen und unendlich viel Geld im Schulkiosk und im benachbarten K+K versenkt.

Geschenkt wird einem so ein Abitur dann eben doch nicht. Am Ende waren sie sich einig: Woodstock ist gar nichts gegen das Bendix-Festival. Denn das Motto der Abiturientia 2019 lautet: „Rock am Bendix - wir gehen ab!“ Und dieses Motto wird auch nach dem Abiball sicher noch viele Jahre weitergelebt, zeigten die beiden Lehrerinnen sich fest überzeugt.

Auszeichnung für Jahrgangsbeste

Unter den exzellenten Abiturienten stachen Julia Terlau und Leonie Wewerinck als Jahrgangsbeste heraus.

Auch am AvD zählt übrigens nicht nur die Quantenphysik. Für soziales Engagement wurden in diesem Jahr Leonie Wewerinck, Maja Kuhlmann und Jana Nordmann ausgezeichnet.

Den Physik-Preis sicherte sich Linus Disseler, der größte Philosoph seines Jahrgangs ist Sebastian Hauke, in Mathe hatte Mia Prenger-Berninghoff die Nase vorn und in Chemie überzeugte Julia Terlau.