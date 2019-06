Abschied von der Kaddi

„Ihr habt unsere Schule mit Leben, mit Euren Ideen und Eurer Kreativität bereichert“, bedankte sich Schulleiterin Petra Levermann bei den Zehntklässlern der Kardinal-von-Galen-Schule, die am Freitagnachmittag mit einer bunten Feier von der Schulgemeinde verabschiedet wurden.

Viel Arbeit für die Lachmuskeln

Zum Auftakt der Veranstaltung in der leuchtend blauen Eingangshalle erklang ein Klavierstück, das Lehrer Christian Marschner extra für die Entlassschüler komponiert hatte. Ein bisschen wehmütig war die Musik, dabei zeichnete sich dieser Jahrgang doch durch Lebensfreude aus.

Die Lachmuskeln, stellten Lehrer sowie die Schülersprecherinnen Johanna Suntrup und Lea Diekamp übereinstimmend in ihren Reden fest, seien im Laufe der Schulzeit recht oft strapaziert worden.

Trotz der schönen Zeit an der Schule freuen sich die Jugendlichen auf ihre Zukunft und das, was vor ihnen liegt. Einige werden weiter die Schule besuchen: 14 Schüler und Schülerinnen haben die Fachoberschulreife mit Qualifikation und damit die Möglichkeit, das Abitur zu machen, verriet Petra Levermann. Andere Schüler haben eine Ausbildungsstelle, so etwa als Koch, Landwirt oder Landmaschinenmechatroniker.

Gratulationen zum Abschluss

Im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Dülmen gratulierte die stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup den jungen Menschen zu dem Erreichten. „Traut Euch was zu!“, gab sie ihnen mit auf den weiteren Lebensweg und betonte: „Umwege sind erlaubt.“

Einen „Etappensieg“ auf ihrem Lebensweg haben die jungen Leute errungen, befand Schulpflegschaftsvorsitzende Bianca Bünker. Sie dankte aber auch den Lehrern, „die gute Arbeit geleistet haben“.

Abschiedsgeschenke für die Lehrer

Das fanden übrigens auch die Schüler, die ihre Klassenlehrer mit Abschiedsgeschenken überraschten. „Wir haben Ihre Bemühungen oft nicht gewürdigt“, sagten die Schüler rückblickend über den nicht immer einfachen Schulalltag.

Tatsächlich aber hatten die Lehrer nichts an ihren Zehntklässlern auszusetzen, wie sie in ihren kleinen Reden betonten. Welche Talente sie haben, zeigten einige Entlassschüler bei Musik- und Tanzeinlagen.

Auch Mädchen und Jungen aus den unteren Klassen trugen mit Tanzdarbietungen zu einer fröhlichen Stimmung bei. Höhepunkt war dann die Übergabe der Abschlusszeugnisse durch die Klassenlehrer. Zudem überreichte Schulleiterin Petra Levermann jedem Absolventen und jeder Absolventin eine langstielige Rose.

Mit dem Sektempfang klang dann endgültig die Zeit an der Kardinal-von-Galen-Schule aus. Der eine oder andere Schüler wird den Appell von Johanna Suntrup und Lea Diekamp auf dem weiteren Lebensweg beherzigen: „Wenn jemand sagt, dass Ihr etwas nicht könnt, dann zeigt, dass Ihr das könnt“.