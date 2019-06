„Home is where one starts from“ (zu Deutsch: „Zuhause ist, wo man anfängt“), mit diesen Worten begann Schulleiterin Nicole Hashemian ihre Rede. Diese drehte sich um das Heimatgefühl. „Heimat ist nicht nur dort, wo sich das Wlan automatisch verbindet“, erklärte die Rektorin, was viele Lacher nach sich zog.

„Ich hoffe, dass für Euch die Schule zu einem Stück Heimat in diesen letzten sechs Jahren geworden ist.“ Sie freue sich für die Schüler, dass für diese nun ein neuer Lebensabschnitt beginne.

"Heute ist Euer Tag"

Auch Manuela Pross, stellvertretende Bürgermeisterin, bekundete den Schulabgängern ihre Glückwünsche. „Heute ist Euer Tag“, betonte sie. „Und dazu möchte ich Euch ganz herzlich im Namen der Stadt gratulieren. Und nicht nur Euch Schülern, sondern auch den Eltern und dem Kollegium.“ Denn ohne gutes Lehren und Motivation könne nicht gut gelernt werden. Weitere Glückwünsche kamen vom Schulpflegschaftsvorsitzenden Christian Böcker.

Anekdoten aus der Schulzeit

Im Anschluss berichteten die Mitglieder der Schülervertretung aus ihrer Schulzeit. Judith Hanskötter, Lukas Lödding, Isabella Przybysz, Louis Düpmann und Helena Fersch hatten dabei einige Anekdoten auf Lager. So gab es viele Lacher und großen Applaus, als von Klassenfahrten und gescheiterten Spick-Versuchen erzählt wurde.

Für musikalische Untermalung sorgte eine Bläserklasse. Mit Querflöte, Klarinette und Trompete spielten die Mädchen und Jungen Hits wie „You´ll be in my Heart“ von Phil Collins und die Titelmusik des Hollywoodstreifens „Fluch der Karibik“. Als musikalisches Highlight präsentierten Benedikt und Paul Homann ebenfalls den Titelsong eines Filmklassikers: Sie spielten das „Mission: Impossible“-Thema vierhändig auf dem Klavier.

66 Prozent der Absolventen mit Qualifikationsvermerk

Zum Schluss verabschiedeten sich die vier Klassenlehrer der Jahrgangsstufe zehn mit einem kleinen Abschiedsgruß von ihren Schülern. Besonders hervorgehoben wurde, dass von den 92 Schulabgängern ganze 66 Prozent einen Qualifikationsvermerk für die allgemeine Hochschulreife erworben haben.

„45 von Euch wollen das Vollabitur versuchen und 31 das Fachabitur. Dann kann Schule ja nicht so schlimm gewesen sein“, sagte Hashemian lachend.