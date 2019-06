„Wir brauchen die Plätze. Viel Spaß beim Bauen!“

Heiner Kiekebusch formulierte das Ja der SPD zur Kita-Erweiterung im Jugendhilfeausschuss angesichts der Hitze kurz und knapp

„Ich bin bei Adler Buldern nicht für das Finanzielle verantwortlich. Aber ich kann sagen: Das ist hochinteressant. Albi, das müssen wir haben.“

Andre Hörsting, Trainer Adler Buldern, in Richtung Andreas Albring, bei der Vorstellung der Kameratechnik für die Fußballvereine, mit der künftig Amateur-Spiele im Internet live zu sehen sein könnten

„Wir werden auf jeden Fall darauf achten, dass ein Besuch des düb auch für Familien mit Kindern bezahlbar bleibt.“

Willi Wessels, CDU, verspricht, dass die Eintrittspreise im komplett umgebauten düb trotz vieler neuer Freizeitangebote nicht in den Himmel steigen

„Wir werden in Kürze auch Besichtigungen anbieten, bei denen Besucher sich unsere neue Haustechnik anschauen können.“

Georg Bergmann, düb-Geschäftsführer, will mit Interessierten in Kabelschächte und Technik-Katakomben steigen

„Niemand freut sich über die Kostensteigerung beim düb. Aber im direkten Vergleich zum einsA sieht es beim düb sogar noch gut aus.“

Damit hat Bürgermeisterin Lisa Stremlau zwar recht - aber schön ist die Kostensteigerung natürlich trotzdem nicht

„2018 fehlte uns bei bester Gesundheit ein einziger Punkt zum Aufstieg. 2019 können wir humpelnd in die Bezirksklasse aufsteigen.“

Ralf Limke, Kapitän der Herren 40 der DJK TC Dülmen ist selber fit, seine Mannschaftskameraden gehen aber angeschlagen ins Spiel