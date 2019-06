Schrecksekunde an der Kardinal-von-Galen-Schule: Kurz vor der Entlassfeier am Freitagnachmittag gab es dort einen Großeinsatz der Feuerwehr. Rauch in einem Musikraum hatte den Alarm ausgelöst, zu dem die Löschzüge Dülmen-Mitte und Welte sowie die hauptamtliche Wache ausrückten.

Vor Ort gab es dann schnell Entwarnung: Für den Rauch war ein Schwelbrand in der Elektronik verantwortlich, berichtet Feuerwehr-Sprecher Daniel Niehues. Zwar war der Musikraum stark verraucht, der Brand allerdings bereits von alleine ausgegangen. So half die Feuerwehr dem Hausmeister dann beim Lüften des Gebäudes.

Die Schüler, Lehrer und Eltern selbst waren noch beim Gottesdienst in der St.-Joseph-Kirche, als der Alarm losging. Rechtzeitig zum offiziellen Beginn der Entlassfeier im Foyer der Schule rückte die Einsatzkräfte dann ab - die Feierstunde mit Zeugnisübergabe kann stattfinden und läuft aktuell noch.