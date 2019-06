Der 56-Jährige folgt - wie berichtet - auf Hans Twiehoff, der auf eigenen Wunsch hin aus dem Amt ausgeschieden war. Wübbelt engagiert sich seit vielen Jahren in Buldern, unter anderem als Stadionsprecher bei Adler Buldern, im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Johanni und als Mitglied im Spielmannszug.

Wübbelt soll nach DZ-Informationen bereits mit einer langen Liste von nötigen baulichen Maßnahmen beim Stadtbaurat Markus Mönter vorstellig geworden sein. Die Bulderner CDU-Ratsfrau Edith Eiersbrock äußerte einen dieser Wünsche in der Ratssitzung: Sie würde sich freuen, wenn die Ampel an der Weseler Straße mit einem akustischen Signal ausgerüstet werde. Wübbelt nahm seine Ernennung mit großer Freude an und versprach, sich auch in Zukunft engagiert für Buldern einsetzen zu wollen.