Das sollten Sie wissen:

Bislang werden Dülmens Lokalpolitiker noch von Hassmails und Bedrohungen verschont. Doch in der Stadtverwaltung kommt es immer wieder zu Entgleisungen wutentbrannter Bürger. Allein in diesem Jahr wurden im Fachbereich Arbeit und Soziales in sechs Fällen Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Der Sommerleseclub startet - und das mit vielen neuen Angeboten. So kann jetzt im Team gelesen werden. Und mit dem SLC-Ausweis kommen Kinder kostenlos ins düb, wenn dort Vorlesepatin Ilona Escher vorliest.

Rund 75.000 Euro hat der Förderverein Kunstrasen Hausdülmen bereits gesammelt. Nächstes Jahr soll der Ascheplatz umgewandelt werden. Weiteres Geld soll beim Musikfestival „Hausdülmen Live 2.0“ zusammenkommen.

Autofahrer aufgepasst: Die seit Anfang des Monats gesperrte K 57 wird heute im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben.

Termine:

ab 16 Uhr, Weinfest im Bendix-Park

Wetter:

Heute anfangs bewölkt, ab Mittag gibt es wieder Sonnenschein pur bei 25 bis 27 Grad. Der Wind kommt schwach aus Nordost daher.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der Bischof-Kaiser-Straße und der Münsterstraße.

Die K 57 ist zwischen L 580 und K 49 wird heute im Laufe des Tages wieder freigegeben.

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.