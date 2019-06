Dank Dülmen zum Landesmeister

Dülmen. Die Vertreter der erfolgsreichsten Schulen und Sportvereine aus dem Kreis Coesfeld beim Sportabzeichen-Wettbewerb wurden am Mittwoch geehrt. Hierzu hatten die Sparkasse Westmünsterland und der Kreissportbund in die Hauptstelle Coesfeld eingeladen. Mit insgesamt 8.740 verliehenen Sportabzeichen im Jahr 2018 wurde der Kreis Coesfeld zum zwölften Mal in Folge NRW-Landessieger.

Von Markus Michalak