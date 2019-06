Die Schönen sagen „Ciao“

Das italienische Partisanenlied „Bella Ciao“ (Schöne, tschau) hatte sich der zehnte Jahrgang der Hermann-Leeser-Schule als Motto für seine Abschlussfeier ausgewählt. Zu diesen halb wehmütigen, halb kämpferisch-entschlossenen Klängen zogen sie unter dem Beifall von Eltern, Geschwistern und Freunden, aber auch ihrer Lehrer in die Aula des Schulzentrums ein, um im Rahmen einer abwechslungsreichen Feier ihre Abschlusszeugnisse in Empfang zu nehmen.

Freude und Wehmut

Strahlend hielten sie diese beim letzten Klassenfoto auf der Bühne in der Hand, und doch musste sich der oder die eine oder andere eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Schließlich ist ein Abschnitt ihres Lebens beendet, die Klassengemeinschaft aufgelöst.

Erfolgsbilanz

Von den 104 Schülern des zehnten Jahrgangs haben alle ein Abschlusszeugnis erreicht, davon 51 die Fachoberschulreife mit Qualifikation, die zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt, sagte die stellvertretende Schulleiterin Birgit Lorson, die zusammen mit ihre Kollegin Petra Baune die Schülerjahre Revue passieren ließ.

Glückwünsche und Ermunterung

„Ihr habt allen Grund stolz und glücklich zu sein“, sagte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Pross an die Schüler gewandt und überbrachte die Glückwünsche von Politik und Verwaltung. Schülersprecher Alexa Müller und Julius van der Weide erinnerten an die vielen schönen Erlebnisse wie die Klassenfahrten in der Schulzeit, ermunterten die Altersgenossen aber auch, „die eigenen Wünsche ernst zu nehmen“. Schulpflegschaftsvorsitzende Jennifer Berning, die selbst vor 22 Jahren Absolventin der Schule gewesen war, wünschte ebenfalls alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Bunte Mischung

Die Feier war eine bunte Mischung aus Musik, Tanz- und Sketcheinlagen. Die Moderation übernahmen gekonnt die Schüler selbst: Jan Schrey und Olsa Hima sowie Victoria Probst und Josy Müller.