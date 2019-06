Eigentlich sollte die L 551 zwischen Dülmen und Buldern bis Ende Juni zur Einbahnstraße werden. Doch diese Teilsperrung verzögert sich jetzt um mindestens drei Wochen, berichtet Sandra Beermann von Straßen.NRW auf DZ-Anfrage.

Der Grund: Zwar ist das Baufeld bereits fertig hergestellt, aber aktuell wartet der Landesbetrieb noch auf die Experten vom Kampfmittelräumdienst. Erst wenn die ihre Arbeit erledigt haben, darf mit dem eigentlichen Umbau der Straße begonnen werden.

Was das für die Umleitungs-Strecke bedeutet

Und dann wird, wie von Straßen.NRW angekündigt, die L 551 zwischen Dülmen und dem Abzweig in Richtung Karthaus zur Einbahnstraße in Richtung Buldern. Der Verkehr, der nach Dülmen will, wird über die Karthaus umgeleitet.

Vorteil der Verzögerung: Damit wird die K 49 auf der Karthaus sehr wahrscheinlich doch nicht zeitgleich Umleitung für zwei Großbaustellen. Denn die Arbeiten an der K 57, die aktuell komplett gesperrt ist, liegen im Zeitplan und sollen Anfang Juli beendet sein.