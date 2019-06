Am Dienstagmittag zeigte sich ein unbekannter Mann zwei Frauen gegenüber nackt am Ufer des Dülmener Sees. Als die beiden Frauen ins Wasser gingen, nahm er sexuelle Handlungen an sich vor, berichtet die Polizei. Anschließend entfernte er sich, nunmehr bekleidet, in Richtung Münsterstraße.

Beschrieben wird der Mann als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, stabile Figur, kurze, schwarze Haare. Der Mann trug ein hellgraues/grünes Bundeswehr-T-Shirt und eine Badehose.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat Recklinghausen unter 0800/2361111 entgegen.