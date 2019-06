Meistens muss die Feuerwehr ja ausrücken, wenn es brennt. Aber am Montagmittag kam der Brand direkt zur Wache an der August-Schlüter-Straße.

Was war passiert? Der Fahrer eines Transporters hatte festgestellt, dass es aus seinem Fahrzeug rauchte. Glücklicherweise war er in der Nähe der Wache an der August-Schlüter-Straße unterwegs.

Lkw löscht Ladung - Feuerwehr die Flammen

Also fragte telefonisch über den Notruf an, ob er ein Feuer vorbeibringen könne. Das war für die Wehrleute was Neues. Aber sie helfen natürlich, wo sie können. Der Lkw löschte seine Ladung auf dem Vorplatz der Wache - und die Feuerwehr die Flammen.