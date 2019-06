Eine königliche Familie bei den Pluggendorfern

Bevor sich der große Festzug zum Festplatz an der Sendener Straße auf machte, ermunterte Oberst Robert Eggenkemper die Schützen zu einer großen Beteiligung am Vogelschießen. „Das Geld spielt heute eine völlig untergeordnete Rolle“, so Eggenkemper. „Was zählt sind Mut, Herzblut und Treffsicherheit.“

Jungschützen-König Rene Suttorp

Dieser Aufforderung ließen die Schützen an der Vogelstange dann Taten folgen. Hier interessierten sich zunächst die Jungschützen weniger für die Trophäen wie Zepter, Apfel, Krone und Flügel, sondern hielten vom ersten Schuss an direkt auf den Rumpf.

Nach zahlreichen Wirkungstreffern war der noch recht vollständige Vogel bald gelockert. Dem neuen Jungschützenkönig René Suttorp war es vorbehalten, den letzten Widerstand des Federviehs zu brechen.

Nach dem 134. Schuss schließlich stand er 16.12 Uhr als ein neuer Regent der Jungschützen fest. Neben Königin Julia Thiemann folgen Suttorp Fabian Espeter und Lina Schrader als Ehrenpaar auf den Thron.

Vereinschef wird König

Nur 75 Minuten benötigten dann ab 16.45 Uhr die Altschützen, um dem Vogel den Garaus zu machen. Auch sie hielten ohne langes Fackeln direkt auf den Rumpf.

Beim neuen König Thiemann kannte die Freude dann keine Grenzen. Die Schlange der Gratulanten für den Vereinschef wollte kein Ende nehmen.

Zur Königin wählte er seine Frau Tanja. Als erstes Ehrenpaar folgen Jürgen und Christa Deipenbrock auf den Thron. Komplettiert wird das Gefolge durch Ralf Gausepohl und Gabriele Proßdorf sowie durch das Mundschenkpaar Gabriele und Andreas Kaute.