Unbekannte haben bereits am Samstag einen Pkw in Hausdülmen aufgebrochen. Sie schlugen an einem schwarzen Seat Ibiza, der an der Straße Zum Dülmener See abgestellt worden war, das Beifahrerfenster ein, berichtete die Polizei am Montag.

Der oder die Täter stahlen einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 13.45 und 18.30 Uhr.

Das rät die Polizei

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02591/7930.

Die Polizei rät zudem: Niemals Taschen und/oder Wertsachen in geparkten Autos liegen lassen. Das sei für Autoknacker geradezu eine Einladung.