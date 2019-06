Für die kleinen Sportskameraden und ihren Anhang gab es kalte Getränke und Würstchen, oder nach bedarf auch Kaffee und Kuchen. Zwischen den jeweils 15-minütigen Spielen der Grundschul-Mannschaften, in denen Jungen und Mädchen antraten, zeigten die Kids, die Daniela Wiesmann vom TV Dülmen mitgebracht hatte, dass Grundschüler in Dülmen nicht nur kicken, sondern auch sehr gut tanzen können.

„Wir wollen mit diesem Turnier auch die Kinder an den Fußball bringen, die vielleicht noch nicht im Verein spielen. Bei uns steht der Spaß am gemeinsamen Sport ganz klar im Vordergrund“, verriet Sven Sandmann, der in die Organisation eingebunden war. Wer weder tanzen, noch Fußball spielen mochte, konnte sich in der Hüpfburg nach Herzenslust austoben.