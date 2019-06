Großbrand in Merfeld

Pferdestall stand in Flammen

Merfeld. Kurz nach 18 Uhr wurde am Samstag die Feuerwehr in eine Merfelder Bauerschaft gerufen. Hier stand der Pferdestall des Islandpferde-Reiterhofes Borgarstadur in Flammen. Alle Tiere konnten gerettet werden, allerdings verletzten sich bei der Befreiung der Tiere vier Bewohner.