Wie viele Fotos im Jubiläumsbuch abgedruckt sind? Bernhard Krümpel, Ulrich Artmann und Harald Schmied überlegen kurz - und müssen dann passen. „Gut 250 Bilder“, schätzen sie schließlich, werden es schon sein. Rund 250 Aufnahmen also, die einen Einblick geben in mehr als 130 Jahre Roruper Dorfgeschichte.

Und genau das war die Idee hinter dem Jubiläumsbuch, das der Heimatverein Rorup anlässlich seines 25-jährigen Bestehens herausgibt.

Dorfgeschichte auf 204 Seiten

„Rorup. Dörfliches Leben - Geschichte in Bildern“ ist der Titel des 204 Seiten starken Werkes, das Krümpel, Artmann und Schmied in mehr als zweijähriger Arbeit zusammengestellt haben. Rechtzeitig zum Jubiläum, das am 7. Juli gefeiert wird, erscheint das Buch.

Aus einem Fundus von mehr als 350 Fotos, die das Leben in Rorup in den vergangenen Jahrzehnten illustrieren, wählten die Drei Aufnahmen für das Jubiläumsbuch aus. Diese gliederten sie in sechs Kapitel.

Bildband mit sechs Kapiteln

Eines dokumentiert zum Beispiel den Wandel im Roruper Ortsbild, eines ist den Bauerschaften gewidmet, ein anderes zeigt Postkarten. Das letzte Kapitel befasst sich schließlich mit dem Roruper Heimatverein und seiner Geschichte.

Die Bilder werden ergänzt durch kurze Erläuterungen. Als Einleitung gibt es zudem einen kurzen Abriss über die Roruper Geschichte.

Unterstützung von LWL und Volksbank

Unterstützung kam zudem vom LWL und der Volksbank Rorup. Letztere spendete 2000 Euro für das Buch, das in einer Auflage von 400 Exemplaren bei der Satzdruck GmbH in Lette gedruckt wurde.

Verkauf startet am 7. Juli

Der Heimatverein Rorup feiert am Sonntag, 7. Juli, sein 25-jähriges Bestehen. Um 9 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst, es folgt ein Festakt im Segelzelt auf dem Kirchplatz, später Programm und Aktionen. An dem Tag wird erstmals auch der Jubiläums-Bildband verkauft, er kostet 14,80 Euro. Später wird er im Dorf erhältlich sein.