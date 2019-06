Die Idee zur Gestaltung eines Freizeitraums kam von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst. Sie übernahmen tatkräftig auch einen Teil der Arbeiten: So wurde seit Anfang des Jahres unter anderem renoviert, umgestaltet, es wurden Möbel aufgebaut und ein Blumenbeet im Außenbereich neu angelegt.

Begleitet wurde das Projekt Freizeitraum durch die städtischen Mitarbeiter Sven Hagedorn (Fachbereich Integration) und Stephan Kösters (Neue Spinnerei).

Ein voller Erfolg

Die Eröffnungsfeier mit Barbecue fand am Freitag, 14. Juni, statt. „Das Projekt ist ein voller Erfolg für uns, da sich alle Bewohner bei diesem Projekt voll eingebracht haben, um es in die Tat umzusetzen. Der Freizeitraum wird in Zukunft ganz bestimmt ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens an der Letterhausstraße sein“, ist Sven Hagedorn überzeugt.

Das Projekt konnte durch Mittel des Wettbewerbs „Hand in Hand“ finanziert werden: Die Stadt Dülmen hatte im vergangenen Jahr 25.000 Euro Preisgeld für ihre erfolgreiche Integrationsarbeit erhalten.

Neue Projekte in Planung

Bundesweit waren 21 Städte und Kreise hierbei ausgezeichnet worden. Weitere Aktionen und Projekte, wie unter anderem neue Spieltische im Sportzentrum Süd, sind in Dülmen bereits in Planung.