Reckmann setzte sich beim Vogelschießen am Sonntag gegen fünf Mitbewerber durch und holte mit dem 127. Schuss um 16.50 Uhr den Vogel von der Stange. Zur Königin ernannte er Daniela Eifert.

Am Samstag hatte Andreas Albring in einem Fünfkampf die Sternkönigswürde errungen, als er mit dem 75. Schuss um 16.40 Uhr den Rest von der Stange holte. An seiner Seite regiert Nicole Albring.