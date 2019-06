Wie die Polizei mitteilte, befuhr am Samstag gegen 13.30 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin die Elsa-Brändström-Straße in Richtung Kreuzweg. Als sie nach links in den Kreuzweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Frauen wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autos wurden abgeschleppt.