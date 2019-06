Wie es am Depot Visbeck weitergeht

„Wir stellen uns vonseiten der Verwaltung kein Kassenhäuschen vor, keine Imbissbude und auch keine Reihen von Bussen“, sagte Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Stattdessen sei für das ehemaligen Munitionsdepot Visbeck ein „sanfter Besuchertourismus“ vorgesehen.

Im Wirtschaftsförderungsausschuss erläutert die Stadt am Donnerstagabend ihre Pläne, wie sie in Visbeck Natur- und Denkmalschutz sowie Öffentlichkeit unter einen Hut bringen will (DZ berichtete).

Politik begrüßt die Ideen der Stadt

Und auch wenn dies erst einmal nur ein Zwischenbericht war (aktuell laufen noch Gespräche, berichtete die Verwaltung), so wurde doch klar: Die Politik steht der eingeschlagenen Richtung positiv gegenüber.

„Wir begrüßen diese Lösung. Es ist wichtig, dass die Dülmener Geschichte erlebbar wird“, sagte Dirk Gärtner. Seine SPD-Fraktion macht sich dafür stark, den amerikanischen Teil des Depots als Erinnerungsort zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Zutritt nur bei Führungen

Dies will die Stadt dadurch erreichen, dass im Bereich eines früheren Wachturms eine Aussichtsplattform gebaut wird. Sie soll von außerhalb des Geländes zugänglich sein (Grünen-Vertreter Wolfgang Müller mahnte Barrierefreiheit an). Besucher haben von oben dann einen guten Rundum-Blick über den amerikanischen Bereich.

Im Rahmen von Führungen soll das Areal zudem von Gruppen besucht werden können. „Wir werden aber keine Schulklasse ganz allein über das Gelände laufen lassen“, machte Stremlau deutlich.

Stadt hofft auf Fördergelder

Gleichzeitig will die Stadt, wie von Anfang an beim Kauf des Depots geplant, hier Ökopunkte zu sammeln. Dass das immer noch möglich sein wird, freute Annette Holtrup.

Die CDU-Vertreterin erkundigte sich zudem, wer denn die Kosten für die Aussichtsplattform übernehmen werde. „Wir prüfen gerade erste Förderkonditionen“, antwortete Astrid Wiechers vom Fachbereich Stadtentwicklung.

Gebäude in „erstaunlich gutem Zustand“

Wie es mit den Gebäuden selbst weitergeht, wollte Thomas Reinert (Grüne) wissen. Droht ihnen langfristig der Verfall oder ist der Erhalt geplant? „Wir müssen gucken, welche Fördermittel wir bekommen“, antwortete Stremlau. Und ergänzte: Sie sei sehr erstaunt gewesen, in welch gutem Zustand sich die Gebäude noch befinden.