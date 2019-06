„Ich habe nichts gemacht.“ Mehrfach beteuerte eine 86-jährige Dülmenerin am Freitag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Münster ihre Unschuld.

Die Seniorin soll am Ersten Weihnachtstag des vergangenen Jahres, in den Nachmittagsstunden, ihren gleichaltrigen Ehemann in der Küche mit einem Schrubber und Fußtritten so malträtiert haben, dass dieser an den zahlreichen Brüchen und inneren Verletzungen, aufgrund von starken Blutungen, verstorben war. „Ich weiß nicht, woran mein Mann gestorben ist. Ich habe nichts gemacht. Mehr kann ich nicht sagen.“

Zwei Gutachter verfolgen den Prozess

Die Schwurgerichtskammer prüft in dem sogenannten Sicherungsverfahren, ob die Dülmenerin im Zustand von verminderter Schuldfähigkeit oder gar von Schuldunfähigkeit gehandelt haben könnte.

Zwei Gutachter verfolgen den Prozess und werden eine entsprechende Empfehlung abgeben. Die Angeklagte soll wie auch ihr Ehemann an einer fortschreitenden Demenz leiden. Beide lebten in der Wohnung in Dülmen aber alleine und selbstbestimmt.

"Ich will ja nicht lügen"

Die rüstige Seniorin, die von sich selbst sagt: „Ich bin eine alte Schachtel, kann aber noch ganz gut laufen“, gab dem Gericht gestern bereitwillig Auskunft. „Ich will ja nicht lügen.“ Nur hören könne sie schlecht.

Mehrfach hatte sie aber auch Gedächtnislücken. So unter anderem bei der Frage nach ihrem Mädchennamen, oder in welcher Stadt sie aktuell untergebracht ist. „Ich bin im Knast. Dabei habe ich nichts gemacht.“

Unterbringung in Forensischen Psychiatrie wird geprüft

Die 86-Jährige ist in der Forensischen Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn untergebracht. Das Gericht prüft in dem Verfahren, ob die Dülmenerin dauerhaft in solch einer Einrichtung den Lebensabend verbringen wird.

Angeklagte: Keinen Erinnerungen an den Tattag

An den Tattag kann oder will sich die Seniorin nicht richtig erinnern. „Ich weiß nur, dass mein Mann am Küchentisch saß. Dann wurde ihm schlecht und ich habe ihm geholfen, dass er sich auf den Küchenboden legen konnte.“

Später habe sie ihren Sohn angerufen, weil der Vater, wie sie ihren Mann nennt, um Hilfe gerufen hätte. Verletzungen bei ihm habe sie aber nicht wahrgenommen.

Polizei fand Putzlappen mit Blut

Dass sie ihn mit dem Schrubber geschlagen habe, sei ausgeschlossen. „Ich habe meinen Mann geliebt. Wir waren 64 Jahre verheiratet.“ Dass sie Blut in der Küche aufgewischt habe, daran könne sie sich nicht erinnern. Dabei fand die Polizei Putzlappen mit Blut in der Spüle. „Eine Haushaltshilfe haben wir nicht. Ich habe immer selber geputzt.“

Der Prozess ist auf fünf Verhandlungstage angesetzt.