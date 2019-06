Drei Varianten - viele Meinungen: Bei der Bürgerversammlung zum Thema Ausweitung der Fußgängerzone, zu der am Mittwochabend die Stadt Dülmen eingeladen hatte, diskutierten die Dülmener engagiert mit Vertretern der Verwaltung.

Eine deutliche Vorliebe für eine Variante - von der Minimallösung (60 Meter Fußgängerzone zusätzlich) bis zur Maximallösung (350 Meter zusätzlich) - war nicht erkennbar.

Drei Varianten für die Fußgängerzone

Nachdem Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Stadtbaurat Markus Mönter die Besucher (darunter Vertreter der Politik sowie des Einzelhandels) im Forum Bendix begrüßt hatten und Anja Althoff sowie Julia Stalinski eine kurze Einführung in das Thema gegeben hatten, wurde diskutiert.

An drei Tischen, die mit je zwei Verwaltungsmitarbeitern besetzt waren (Astrid Wiechers und Jochen Gerle für die große Variante, Nils Zellhorn und Anja Althoff für die mittlere sowie Julia Stalinski und Julia Wellkamp für die kleine), konnten die Dülmener zu jedem Vorschlag ihre Wünsche, Bedenken, Ergänzungen, Kritik oder Lob vortragen. Auf Zetteln wurden die Beiträge stichpunktartig festgehalten. Abschließend stellten in großer Runde die Tischverantwortlichen die wesentlichen Punkte vor.

Bummeln contra Autoverkehr

So gab es für jede Variante Befürworter. Ein Bummel durch die Innenstadt ohne störenden Autoverkehr wurde einerseits begrüßt. Andererseits möchten gerade viele ältere Dülmener nicht auf die Vorteile verzichten, die die jetzige Regelung mit sich bringt - etwa mit dem Auto zum Arzt oder zur Apotheke fahren zu können.

Großer Wunsch: Sichere Fußgängerzone

Auch der Wegfall von Stellplätzen, insbesondere für Behinderte, bei der großen und mittleren Variante wurde kritisch gesehen.

Insgesamt wird eine große Sicherheit in der Fußgängerzone gewünscht. Angeregt wurde daher auch, den Fußgängerbereich wieder für Radler zu schließen.

Jugend wünscht sich Aufenthaltsqualität

Jochen Gerle machte darauf aufmerksam, dass in Dülmen nicht nur Senioren leben. Zu dem Bürgerabend waren auch Jugendliche gekommen. Sie hatten daran erinnert, dass bei der Innenstadtentwicklung auch die Wünsche der Jungen berücksichtigt werden sollten - sie wünschten sich mehr Aufenthaltsqualität. Die Bürgeranregungen fließen, so Mönter, in die weiteren Überlegungen ein.