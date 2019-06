Die Stickeraktion der DJK Adler Buldern ist ein voller Erfolg. Wie berichtet, hat der Sportverein für seinen 100. Geburtstag alle seine Spielerinnen und Spieler fotografiert. Jetzt können die Abziehbilder in ein Sammelalbum eingeklebt werden. Rund 180 solcher Alben wurden verkauft.

Tauschbörse gut besucht

Da es meistens so ist, dass einige Bildchen doppelt vorhanden sind, andere aber noch fehlen, bietet der Sportverein regelmäßig Tauschbörsen an. Hier können die Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene die Bildchen untereinander tauschen und so das Album schneller komplettieren, ohne ein kleines Vermögen dafür auszugeben.

Die Tauschbörse am Mittwochabend im Bulderner Clubheim war sehr gut besucht. Vielfach wird allerdings auch mit dem Handy getauscht.

In WhatsApp-Gruppen und beim Status werden Nummern von Bildern angefragt oder angeboten. Mit Listen von fehlenden Nummern kamen die Bulderaner zur Tauschbörse am Mittwoch. „Wer hat die Elf? Ich biete die 28“, hieß es zum Beispiel. Viele Abziehbildchen wechselten den Besitzer.

Zweiter Termin am 26. Juni

Weil am Dienstag aber nicht alle Bulderaner Zeit hatten, da einige auch Fußball spielen mussten, bietet der Sportverein Adler Buldern einen weiteren Termin für eine Tauschbörse. Am Mittwoch, 26. Juni, können ab 18 Uhr im Clubheim wieder die Bildchen getauscht werden. Es wird dann die dritte Tauschbörse dieser Art sein, sodass dann vielleicht die letzten Lücken schnell geschlossen werden können.