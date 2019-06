Das Foto der Woche kommt diesmal von DZ-Leserin Kimberly Eink. Aufgenommen an der Coesfelder Straße, illustriert es perfekt das Wetter der vergangenen Woche.

Denn die erinnerte eher an April als an Juni. Mit anderen Worten: Es war so gut wie alles dabei: Heftige Gewitter, Starkregen (die Kirmes-Aufbauer durften sich am Mittwoch über eine verlängerte Mittagspause freuen), blauer Himmel und Sonnenschein. An manchen Tagen waren Jacke und Schirm nötig, am Freitag wiederum war T-Shirt-Wetter.

Schnappschuss von DZ-Leserin

Doch zumindest für Fotografen hatte der Wettergott zwischendurch immer mal wieder schöne Motive parat. So auch dieser doppelte Regenbogen vor dunkelgrauer Kulisse, der über nassen Straßen und sonnenbeschienenen Häusern thront.

Ein wirklich gelungener Schnappschuss von Kimberly Eink, findet die DZ-Redaktion, bedankt sich bei Fotografen und kürt die Aufnahme zum Foto der Woche.