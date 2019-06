Hat der Fahrer eines Postwagens Unfallflucht begangen, ja oder nein? Über diese Fragen entscheidet jetzt die Staatsanwaltschaft.

Was war passiert? Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf der Bergfeldstraße unterwegs gewesen. Als er in eine Zufahrt abbiegen wollte, übersah er dabei eine zwölf Jahre alte Radfahrerin. Das Mädchen prallte auf den Lenker ihres Rades.

Mutter stellt Strafanzeige

Der Postzusteller fragte die Zwölfjährige, ob sie verletzt sei. Dann fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Fahrrad wurde jedoch beim Zusammenstoß beschädigt. Die Mutter des Mädchens stellte Strafanzeige.

Mädchen im Starkregen übersehen

Nachdem die Polizei den Vorfall öffentlich gemacht hatte und nach dem Fahrer suchte, meldete sich dieser beim Verkehrskommissariat. Dort gab er an, das Mädchen im Starkregen übersehen zu haben. Den Schaden am Fahrrad will er nicht bemerkt haben, heißt es im Polizeibericht.

Jetzt wird die Staatsanwaltschaft über das möglicherweise strafbare Vorliegen einer Unfallflucht entscheiden.