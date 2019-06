Dülmen. Was für die Stadt Münster eine aktuelle Änderung in Sachen Altkleidercontainer bedeutet, ist in Dülmen bereits seit 2014 geklärt: Damals hatte sich die Stadt mit einem gewerblichen Sammler von Altkleidern vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt. Seitdem gibt es in Dülmen auf öffentlichen Flächen fünf gewerbliche von insgesamt 60 Altkleidercontainern.

Von Claudia Marcy