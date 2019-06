Der erste Andrang war groß: Am Mittwochmorgen startete der Vorverkauf für die Spielzeit 2019/2020 am Konzert Theater Coesfeld. Die begehrten Karten gibt es unter anderem im Ticketshop der Dülmener Zeitung, Marktstraße 25.

Die neue Spielzeit startet am 8. September mit einem Theaterfest. Bis Ende Juni folgen dann zahlreiche Veranstaltungen in den Kategorien Kindertheater, Konzert, Musiktheater, Schauspiel, Tanz/Ballett und Entertainment.

Vier Termine bereits ausverkauft

Die ersten Veranstaltungen sind allerdings bereits wenige Stunden nach Vorverkaufsstart ausverkauft. Keine Tickets gibt es mehr für „Weihnachten mit Erich Kästner“ von Walter Sittler und den Sextanten am 12. Dezember, das Musical „My Fair Lady“ am 28. Dezember, das Neujahrskonzert am 12. Januar sowie das Musik-Kabarett „Lalelu: Die Schönen und das Biest“ am 27. Februar.