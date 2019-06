Am Pfingstsonntag empfingen Jan Aleff, Stefan Rosenbaum, Alexander Senk, Ernst Willenbrink und der lange in der Gemeinde Heilig Kreuz als Diakon tätige Jan Henrik Röttgers (29) die Priesterweihe durch Bischof Dr. Felix Genn. Viele Familien, Freunde und Wegbegleiter waren in den St.-Paulus-Dom nach Münster gekommen.

Sie erlebten gemeinsam eine eindrucksvolle Weihe. Der Bischof bedankte sich bei den zahlreichen Menschen, die den künftigen Priestern geholfen hätten, den Weg bis zur Weihe zu gehen.

In seiner Predigt ging er auf das Wort aus der Apostelgeschichte ein, das die fünf Priesteramtskandidaten über den Gottesdienst und ihre Weihe gestellt hatten: „Ihr werdet meine Zeugen sein“. Es sage viel darüber aus, so der Bischof, wie die Männer ihren künftigen Dienst verstünden. Jesus habe vor Pilatus gesagt, er sei in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzugeben.

„Seine Wahrheit lautet, dass Gott die Menschen wirklich liebt. Dass er voller Liebesenergie ist und Mensch wird. Und weil dies die Wahrheit ist, durchbricht er die Macht des Todes. Denn nur die Liebe vermag es, den Tod zu besiegen“, betonte Genn. Für diese Wahrheit und Wirklichkeit wollen die fünf Männer Zeugen sein. „Denn Sie sind Menschen begegnet, die auch dafür Zeugnis abgegeben haben, dass es diesen Jesus wirklich gibt und er sich bis heute als der Lebendige erweist“, sagte der Bischof.