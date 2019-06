Sturm schreckt Jugendfeuerwehren nicht

Die zahlreichen Teilnehmer und ihre Lagerleitung machten aber das Beste aus der Situation. Kaum eingetroffen, stand für die Zehn- bis 18-Jährigen auch schon der erste Programmpunkt an. Für sie ging es bei einer Stadtrallye weg vom Zeltplatz, einmal quer durch Dülmen. Mevenkamp erklärt: „An rund 18 Stationen, die in Dülmen verteilt sind, müssen die Jugendlichen verschiedene Fragen beantworten, entweder zur Geschichte Dülmens oder rund ums Thema Feuerwehr.“ Organisiert wurde die Rallye von der Jugendfeuerwehr Dülmen selbst. So wagten sich die Teams tapfer bei Wind und Wetter von Station zu Stationen und bemühten sich um den Sieg. Auch Sebastian Kleinhenz, Mitglied der Jugendfeuerwehr in Lüdinghausen, nahm dieses Jahr zum zweiten Mal am Pfingstzeltlager teil und freute sich auch aufs diesjährige Lager wieder mächtig: „Beim Pfingstzeltlager kommen Jugendliche aus dem ganzen Kreis Coesfeld zusammen, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Feuerwehren ungemein.“ Er ergänzt: „Mir persönlich bereitet es hier immer total Spaß, neue Kontakte zu knüpfen und Menschen zu treffen, denen man sonst nicht so oft begegnet.“