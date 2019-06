„Für Menschen wie Tiere können die Härchen der Eichenprozessionsspinner gefährlich sein. Hundebesitzer müssen also doppelt aufpassen.“

André Siemes, Stadt Dülmen

„Wir sind in sehr guter Feierlaune hier im Bus.“

Volker Adelt, Vorsitzender des Fanfarenzuges Buldern, mit Blick auf die Stimmung nach der Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaft

„Ich habe auch an die Kindergartenkinder gedacht, die später im Gebäude sind. Eins ist die erste Zahl, die sie lernen, A der erste Buchstabe.“

Uwe Martin, Erfinder des neuen IGZ-Namens einsA, berichtet, wie der darauf gekommen ist

„Ich bin insgesamt sehr enttäuscht von den Ökopopulisten, die hier mit dem Klimanotstand einen zahnlosen Papiertiger vorlegen.“

Christian Wohlgemuth, FDP-Fraktion, zum gemeinsamen Antrag von SPD und Grüne, die für Dülmen den Klimanotstand ausrufen wollen

„Die Dülmener Innenstadt sollte zur Spielwiese für BMW, VW oder Google werden, die hier modernen, urbanen Nahverkehr ausprobieren.“

Bernd Homann, Einzelhändler

„Im Prinzip ist Bogenschießen ganz einfach. Wer den Bogen spannen kann, der kann auch die Zielscheibe treffen.“

Jasmin Langen, Bogenschützen DJK Rödder

„Wir haben alle unsere Gegner aus den Hobby- sowie den Kreisklassen angeschrieben.“

Jutta Hülsheger, Abteilungsleiterin Badminton von Adler Buldern zum Badminton-Tag am 23. Juni